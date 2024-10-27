Bloomberg: мировые бренды в КНР проигрывают более дешевым местным альтернативам

В частности, в отличие от французской компании китайская фирма по производству косметики Proya Cosmetics Co. сообщила о 21-процентном скачке продаж и прибыли за три месяца, пишет Bloomberg. Тенденция снижения продаж западных брендов наблюдается не только в сфере товаров красоты. Так, конгломерат LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщил о худших со времен пандемии показателях продаж в Китае. Китайские кофейные сети Luckin Coffee и Cotti Coffee выигрывают у Starbucks, который продолжает терять долю на рынке в КНР.