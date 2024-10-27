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Bloomberg: мировые бренды в КНР проигрывают более дешевым местным альтернативам

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Крупные международные бренды фиксируют снижение продаж в Китае, поскольку жители страны больше потребляют продукцию местных марок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник: AP 2024

В публикации говорится, что продажи L"Or?al в Северной Азии, и в том числе в Китае, упали на 6,5% в III квартале 2024 года. Гендиректор компании Николя Иеронимюс связал падение продаж в регионе с «пессимизмом потребителей». Само агентство пишет, что жители КНР «все более бережливы» и поэтому предпочитают местные бренды западным.

В частности, в отличие от французской компании китайская фирма по производству косметики Proya Cosmetics Co. сообщила о 21-процентном скачке продаж и прибыли за три месяца, пишет Bloomberg. Тенденция снижения продаж западных брендов наблюдается не только в сфере товаров красоты. Так, конгломерат LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщил о худших со времен пандемии показателях продаж в Китае. Китайские кофейные сети Luckin Coffee и Cotti Coffee выигрывают у Starbucks, который продолжает терять долю на рынке в КНР.

Также падение продаж товаров фиксируют рителейры одежды — Nike и Uniqlo на фоне того, что китайские потребители предпочитают им более дешевые местные альтернативы. По словам эксперта из КНР Эрнана Цуэя, потребители в КНР «стали более чувствительны к ценам» и поэтому «ищут более выгодные товары в условиях слабого экономического роста». «Местные бренды побеждают», — резюмировал он.