Белоруссию во Всемирном банке будет представлять РФ

«С 1 ноября будем представлять [и Минск]», — уточнил он, комментируя переход Белоруссии в российско-сирийскую дирекцию ВБ. До сих пор Белоруссию представляла в банке турецко-бельгийская дирекция. По инициативе Минска эта ситуация изменилась. Российская дирекция в ВБ представляет также с 2014 года интересы Сирии.