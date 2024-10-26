Россиянам назвали способы, как сохранить свои деньги

Однако, по словам эксперта, средняя ставка по депозиту была 9,6%. Поэтому сейчас, когда банки значительно подняли ставки по вкладам на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ, можно получить большую доходность. Но для этого придется «читать мелкий шрифт» и выполнять ряд условий, добавила эксперт.