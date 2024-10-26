Россиянам назвали способы, как сохранить свои деньги

«Если мы говорим о полной сохранности средств, то такой способ только один — банковский депозит, в сумме которую страхует Система страхования вкладов», — отметила она.
Однако, по словам эксперта, средняя ставка по депозиту была 9,6%. Поэтому сейчас, когда банки значительно подняли ставки по вкладам на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ, можно получить большую доходность. Но для этого придется «читать мелкий шрифт» и выполнять ряд условий, добавила эксперт.
Юлия Афанасьева предложила тем, кто беспокоится о надежности при получении дохода, рассмотреть инструмент облигаций, в том числе Облигации федерального займа (ОФЗ).
«Важно понимать, что надёжность облигаций зависит не только от заемщика, но и срока погашения. Соответственно, если мы хотим увидеть надёжный способ сохранить сбережения в облигациях, мы должны покупать облигации сроком погашения короче или равным — сроку вывода денежных средств», — сказала она.
При этом, подчеркнула аналитик, важно понимать, что вложения в облигации требуют хотя бы начальных навыков и знаний биржевых инструментов, «чтобы вы могли выбрать надежного брокера, и не подвергали себя рискам, связанным с нечестными организациями».
Наконец, эксперт рассказала об индексном инвестировании — биржевых инвестициях, когда покупаются не отдельные ценные бумаги, например, акции, а делается ставка на какую-то важную часть рынка.
«Вложения будут защищены от кражи или мошеннических действий, но при этом мы можем позволить себе риск снижения (стоимости — прим.ред.) активов», — пояснила она, отметив, что такой инструмент позволит пользоваться налоговыми льготами и обеспечить при благополучном развитии событий высокую доходность.
Однако, добавила Юлия Афанасьева, индексное инвестирование требует глубокого знания фондового рынка и его конъюнктуры. Нужно тщательно выбирать инструменты для индексного инвестирования, чтобы не создавать дополнительные риски, заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».