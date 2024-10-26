ЕС резко сократил закупки российских удобрений после рекорда в июле

Лидер среди европейских покупателей удобрений из России по итогам августа — Польша с долей в 31 процент от общего объема поставок в денежном выражении. Второе место заняла Румыния — 15 процентов. Тройку замыкает Испания с долей в девять процентов. После идут Словения (восемь процентов), Германия (семь процентов) и Болгария (шесть процентов).