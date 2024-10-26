Эксперты объяснили, как повышение ставки отразится на ценах на жилье

Основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что повышение ключевой ставки поможет охладить спрос на первичном и вторичном рынках. «Максимальное влияние рост ключевой ставки и связанный с этим рост рыночных ипотечных ставок окажет на массовый сегмент, который традиционно наиболее зависим от использования заемных средств. Однако и в более дорогих сегментах использование ипотечного кредитования сократится, так как очень мало желающих брать заем под 25−27%», — говорит эксперт.