Эксперты объяснили, как повышение ставки отразится на ценах на жилье

По прогнозам экспертов, в условиях текущих ставок спрос на жилье и ипотеку продолжит падение. При этом аналитики не видят факторов для снижения цен на новостройки.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов рассказал, что после закрытия массовых льготных программ, заемщикам остается надеяться только на адресную поддержку, доступность которой тоже сокращается. Эксперт считает, что «стандартная рыночная ипотека де-факто недоступна уже при ставках выше 15% годовых».
По мнению Юрия Беликова, кредиты, которые сейчас выдают на рыночных условиях, имеют нестандартные параметры. Например, большой первоначальный взнос, который недоступен широким массам. «Движение ставок в зоне выше условного заградительного уровня существенно ни на что не влияет», — отметил он.
С мнением Юрия Беликова согласен руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик. «В третьем квартале продажи новостроек упали до рекордно низких уровней 2015 года и держатся в основном за счет семейной ипотеки и покупателей, имеющих накопления», — отмечает он.
Основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что повышение ключевой ставки поможет охладить спрос на первичном и вторичном рынках. «Максимальное влияние рост ключевой ставки и связанный с этим рост рыночных ипотечных ставок окажет на массовый сегмент, который традиционно наиболее зависим от использования заемных средств. Однако и в более дорогих сегментах использование ипотечного кредитования сократится, так как очень мало желающих брать заем под 25−27%», — говорит эксперт.
Ирина Доброхотова добавляет, что с ростом ставки возрастают комиссии банкам от застройщиков, субсидирующих ее. Из-за этого снизится число программ, которые застройщики предлагают со скидками.
Татьяна Решетникова, замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи», отмечает, что на рынке вторичной недвижимости, где не предполагается льготных ставок в принципе, спрос может упасть критически. «Это касается как экстремального роста ставок по таким займам, так и увеличения требований к минимальному размеру первоначального взноса рядом банков, сокращения доступных сроков кредитов и одобряемости», — заключает эксперт.
Невзирая на снижение спроса, многие эксперты не склонны полагать, что цены на жилье также опустятся. Юрий Беликов считает, что этому не позволят случиться темпы застройки.
«После падения спроса застройщики рискуют получить огромный фонд простаивающих площадей. Своими силами стимулировать спрос при текущих рыночных ставках застройщики не могут», — добавляет эксперт, резюмируя, что эту проблему не решить снижением цен. Скорее всего, застройщики попытаются максимизировать доходы от сделок.
Татьяна Решетникова тоже называет ситуацию сложной для застройщиков, учитывая, что немногие из них успели наполнить эскроу-счета до необходимого уровня. В этих жилых комплексах будут скидки и индивидуальные условия для покупателей, но общего снижения цен пока не ожидается, добавляет эксперт.
Кирилл Холопик напоминает, что «плохие продажи и рост себестоимости в совокупности съедают маржинальность девелоперского бизнеса, что является существенной проблемой при согласовании банковского проектного финансирования по новым проектам». «Рынок будет приходить в баланс через сокращение предложения, то есть объемов многоквартирного строительства», — подводит итоги он.
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