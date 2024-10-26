Эксперты назвали четыре способа заработать в период высокой ключевой ставки

Депозиты в банках
Андрей Макаров, руководитель отдела продаж УК «Первая», назвал вклад в банке одним из наиболее популярных инструментов у большинства людей. Доходность рублевых вкладов напрямую зависит от уровня ключевой ставки.
«Главное преимущество вкладов — гарантированный доход. Однако, чтобы получить максимальную ставку во многих крупных банках требуется выполнение определенных условий, например, стать зарплатным клиентом, тратить определенную сумму по карте банка ежемесячно. К тому же далеко не всегда можно пополнять или частично снимать деньги с вклада», — предупредил он.
Накопительный счет
Этот инструмент, отметил эксперт, практически полностью аналогичен депозиту. Разница заключается в том, что пополнять и снимать можно в любой момент, а проценты, как правило, начисляются ежемесячно.
Однако ставки по накопительным счетам всегда заметно ниже, что делает их не очень привлекательными в текущей ситуации. На фондовом рынке есть аналоги накопительных счетов с возможностью более высокой доходности, сказал он.
Фонды денежного рынка
Наиболее популярными и доступными в российских реалиях являются биржевые фонды денежного рынка, отметил аналитик. Они дают возможность зарабатывать доходность на уровне депозитов и ключевой ставки.
«Однако следует обратить внимание и на подводные камни при инвестировании в фонды денежного рынка, — сказал Владислав Плитинь, старший финансовый советник ИК Fontvielle. — Доходность данного инструмента обычно несколько ниже ключевой ставки. Однако, в отличие, от вкладов, паи фондов обладают высокой ликвидностью — продать свой пай без потери накопленного дохода можно в любой момент».
Еще одним минусом эксперт назвал зависимость от количества пайщиков — при большом оттоке в некрупных фондах цена актива может снизиться.
Облигации с переменным купоном (флоатер)
По словам Владислава Плитиня, процентная ставка у таких ценных бумаг не установлена на все время обращения, а привязана к какому-либо индикатору с небольшой премией к нему. В периоды высокой ключевой ставки флоатеры — это наиболее выигрышный инструмент с точки зрения доходности.
Однако, предупреждает он, когда ставка начнет снижаться, доходность тоже пойдет вниз. А при резком смягчении денежно-кредитной политики могут возникнуть проблемы с ликвидностью ценной бумаги.
По словам Андрея Макарова, каждый из этих инструментов имеет свои особенности, и выбор зависит от целей инвестирования, уровня риска и временного горизонта. Он отметил, что рост ключевой ставки ЦБ, скорее всего, продолжится.
«Можно сделать вывод, что на ближайший год инструменты с плавающей ставкой в условиях сохранения ключевой ставки могут стать более предпочтительными как с точки зрения доходности, так и возможности добавления гибкости портфелю», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».