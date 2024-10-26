Дилер описала будущее состояние авторынка после повышения ключевой ставки ЦБ

По словам дилера, сегодня кредитные ставки и так находятся на высоком уровне, а их дальнейшее увеличение определенно приведет к охлаждению спроса. Помимо этого, на ситуацию влияют и новые требования к заемщикам в части предельно долговой нагрузки (ПДН) — это влияет на уровень одобрения и, как следствие, выдачу самого кредита.