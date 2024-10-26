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Дилер описала будущее состояние авторынка после повышения ключевой ставки ЦБ

Директор департамента продаж финансовых услуг ГК Рольф Ольга Бойко в интервью с Российской газетой описала будущее состояние авторынка после решения Центробанка России повысить ключевую ставку на два процентных пункта до 21 процента.

Источник: Willian Cittadin/CC0

По словам дилера, сегодня кредитные ставки и так находятся на высоком уровне, а их дальнейшее увеличение определенно приведет к охлаждению спроса. Помимо этого, на ситуацию влияют и новые требования к заемщикам в части предельно долговой нагрузки (ПДН) — это влияет на уровень одобрения и, как следствие, выдачу самого кредита.

Ранее председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что перегрев российской экономики оказался сильнее предыдущих прогнозов, что и заставляет Центробанк действовать более жестко. В декабре прошлого года, когда Банк России повысил ставку до 16 процентов, чиновница сравнила экономику с автомобилем, у которого перегревается двигатель.