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«Детский» портфель. Что купить на фондовом рынке

Последнее время из-за нестабильности на фондовом рынке инвесторы все чаще задаются вопросами о том, что купить в «пенсионный» или «детский» портфели. Побробнее рассказал Финансам Mail Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Кирилл Климентьев
аналитик «Цифра брокер»
Источник: Freepik

На самом деле оба портфеля предполагают длинный горизонт инвестирования и предполагают выбор фундаментально сильных компаний, которые были и будут лидерами своих отраслей. Если рассматривать подобный портфель, сформированный исключительно из акций, то в него можно было бы добавить следующие бумаги:


Роснефть — инвестиции в российский нефтяной сектор отражают доверие к экономике страны в целом. Мы бы выбрали Роснефть за её масштабные проекты, такие как крупнейший проект «Восток Ойл». Компания гарантирует акционерам выплату не менее 50% чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на рост доходов и стабильные дивиденды в долгосрочной перспективе.


X5 Retail — ведущая продуктовая сеть России, которая всегда будет востребована, даже в кризис. Инфляция не сказывается на бизнесе, так как компания перекладывает рост цен на потребителей. Единственный минус — временное отсутствие торгов. Как только акции вернутся на рынок, можно добавить её в портфель для долгосрочного накопления.


Яндекс — монополист на рынке такси, доставки и поиска продолжает расти темпами 35%+ в год. На горизонте 5+ лет бизнес снизит темпы роста и станет интересной дивидендной историей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»