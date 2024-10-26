«Детский» портфель. Что купить на фондовом рынке

На самом деле оба портфеля предполагают длинный горизонт инвестирования и предполагают выбор фундаментально сильных компаний, которые были и будут лидерами своих отраслей. Если рассматривать подобный портфель, сформированный исключительно из акций, то в него можно было бы добавить следующие бумаги: