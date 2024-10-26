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Аналитик рассказал, сколько будет стоить рубль до конца года

В пятницу ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 21%, максимума за 20 лет. Что это означает для курса рубля? На этот вопрос Финансам Mail ответил Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер».

Иван Ефанов
аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

На неделе с 21 по 27 октября курс рубля показывал смешанную динамику и был слабо волатильным, все замерли в ожидании заседания Банка России.

«Повышение регулятором ключевой ставки даже на 2%, как мы и ожидали, не привело к какому-то резкому движению в рубле», — отметил эксперт.

Курс отечественной валюты остаётся достаточно контролируемым, в первую очередь от объёмов продажи валютной выручки экспортёрами.

«В целом сейчас влияние ключевой ставки на курс национальной валюты является весьма опосредованным», — добавил Иван Ефанов.

Если раньше рост ключевой ставки привлекал западных инвесторов, которые покупали рубли, чтобы переложиться в наши облигации под высокую ставку, что укрепляло нашу валюту, то сейчас наш рынок больше замкнулся в себе и такого сильного эффекта мы не получим.

На следующей недели ожидаем, что рублю могут помочь укрепиться налоговые выплаты экспортёров, запланированные на конец октября.

Но это окажет лишь эффект в моменте, к концу года аналитик ожидает курс USD/RUB в диапазоне 94,2−98 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».