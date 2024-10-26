Аналитик рассказал, сколько будет стоить рубль до конца года

Если раньше рост ключевой ставки привлекал западных инвесторов, которые покупали рубли, чтобы переложиться в наши облигации под высокую ставку, что укрепляло нашу валюту, то сейчас наш рынок больше замкнулся в себе и такого сильного эффекта мы не получим.