Адвокат объяснил, как расприватизировать жилье

С момента начала приватизации около 18 миллионов россиян получили в собственность квартиры и комнаты от государства. Однако в последние годы, особенно в период ограничений из-за пандемии COVID-19, многие собственники приватизированных квартир начали возвращать их. Это делалось, в основном, для уменьшения финансовой нагрузки, улучшения жилищных условий и защиты недвижимости.
По словам адвоката, расприватизировать квартиру можно через органы местного самоуправления или МФЦ. Однако не каждую квартиру можно расприватизировать.
«Перед началом сбора документов проверьте, чтобы она соответствовала всем условиям: была единственным жильем для всех собственников, была получена именно в процессе приватизации, все собственники согласны на расприватизацию и не имеют долгов по коммунальным услугам, в квартире не проводилось несогласованных (неузаконенных) перепланировок, объект недвижимость свободен от обременений, то есть не находится под арестом или в залоге», — разъясняет Тимур Харди.
Затем нужно собрать пакет документов. Среди основных — удостоверяющие личности всех собственников, договор приватизации, свидетельство о регистрации права собственности на жилье, выписки из ЕГРН и домовой книги, согласие всех собственников на отказ от права собственности и заключение договора социального найма.
С этими документами можно обратиться в органы местного самоуправления (местную администрацию) или в МФЦ. Там вам подскажут дальнейший алгоритм действий.
Если все пойдет по плану, квартиру расприватизируют, а с вами заключат договор социального найма — это означает, что вы продолжите жить в квартире, но больше не будете ее собственниками.
Если администрация откажется принимать жилье в собственность, обратитесь за консультацией к юристу — это решение в некоторых случаях можно оспорить через суд.
Расприватизация квартиры может пригодиться в нескольких случаях. Самый распространенный — для снижения финансовой нагрузки и возможного улучшения жилищных условий.
После возвращения квартиры в государственную (муниципальную) собственность не нужно платить налог на недвижимость, взносы на капремонт и на содержание общедомового имущества. «Значительную часть расходов возьмет на себя новый собственник — местные органы власти, а вам останется лишь платить за коммунальные услуги по счетчикам», — отмечает эксперт.
При этом возможно улучшение жилищных условий: при расселении квартир, которые находятся в муниципальной собственности, вам могут дать жилье большей площади.
А если в квартире слишком много жильцов, и жилой площади на каждого не хватает по установленным нормам, вы можете стать участниками одной из программ по улучшению условий проживания.
«Кроме того, расприватизированную квартиру не удастся отобрать мошенникам — она ведь уже не в вашей собственности», — говорит Харди.
Правда есть, по словам адвоката, и минусы: повторная приватизация становится невозможной, вы не сможете продать или передать квартиру в наследство, использовать как залог для кредита.
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