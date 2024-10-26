Адвокат объяснил, как расприватизировать жилье

«Перед началом сбора документов проверьте, чтобы она соответствовала всем условиям: была единственным жильем для всех собственников, была получена именно в процессе приватизации, все собственники согласны на расприватизацию и не имеют долгов по коммунальным услугам, в квартире не проводилось несогласованных (неузаконенных) перепланировок, объект недвижимость свободен от обременений, то есть не находится под арестом или в залоге», — разъясняет Тимур Харди.