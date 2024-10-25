Зима близко. Почему ЦБ заявил о готовности к новому повышению ключевой ставки

Инфляция, внутренний спрос и кредитование значимо не замедлялись при ключевой ставке 19%, поэтому Банку России необходимо добавлять жёсткости монетарной политики, чтобы постараться вернуть инфляцию в район 4% к концу 2025 года.
Посредством ужесточения денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели.
Банк России повысил прогноз по инфляции на конец этого года до 8,0−8,5% с 6,5−7,0% и повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года до 4,5−5,0% с 4,0−4,5%.
По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, санкционные издержки, увеличение тарифов в 2025 году, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста.
Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и ожидаем замедления инфляции в район 8% к концу этого года и до 5,5% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции.
Прогноз на следующие заседания
Банк России дал жёсткий сигнал о том, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».
С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жёсткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию.
Кроме этого, ЦБ указал, что средняя ключевая ставка в остаток года составит 21,0−21,3% при прогнозе по инфляции в 8,0−8,5%. Это означает, что на конец года ключевая ставка может составить 21−23%.
Учитывая жёсткий сигнал ЦБ, мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку ещё минимум на 100 б.п., до 22%.
В рисковом сценарии, если инфляция не будет замедляться и к концу года составит 8,5% и выше, мы допускаем повышения ключевой ставки 20 декабря до 23%.
В базовом сценарии мы полагаем, что высокая ключевая ставка поможет охладить внутренний спрос и замедлить инфляцию до 5,5% к концу 2025 года. В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка 22% будет пиком в этом цикле и в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести её до 17% к концу следующего года.
Однако риски по-прежнему смещены в сторону более высоких значений по инфляции и ключевой ставке. Мы не ожидаем улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы, что останется основным фактором повышенного инфляционного давления.
В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить и выше 22%.
Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают.
Влияние на рубль
Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.
В то же время мы ожидаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.
Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).
Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней — 13,3−13,8 за юань, 95−99 за доллар, 103−107 за евро.
Влияние на ставки в экономике
Мы полагаем, что вслед за повышением ключевой ставки с 19% до 21% на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и ставки по кредитам (ипотеке, потребительским, корпоративным).
Учитывая наши ожидания повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п., до 22% в декабре, ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти в ноябре-декабре. Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после вероятного повышения ключевой ставки.
В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет.
Влияние на инвесторов
Мы ожидаем, что итоги заседания ЦБ окажут негативное влияние на рынок облигаций и рынок акций. Мы полагаем, что облигации с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие месяцы на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.
Мы по-прежнему считаем, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 21−24% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку.
В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~20,5−21% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 22−24%).
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