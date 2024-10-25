Зима близко. Почему ЦБ заявил о готовности к новому повышению ключевой ставки

Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и ожидаем замедления инфляции в район 8% к концу этого года и до 5,5% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции.