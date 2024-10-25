Юрист назвал виды подарков, которые могут считаться взяткой

«Под следствие можно попасть за получение бутылки коньяка или конверта с 5−10 тысячами рублей. При этом, если размер “подарка” превысит миллион рублей, преступление будет отнесено к категории особо тяжких. За такое деяние виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет и штраф до 90-кратной величины незаконного вознаграждения», — добавил Хаминский.
Коммерческий подкуп, или, как его называют в обиходе, «откат», является преступлением коррупционной направленности со всеми уголовно-правовыми последствиями, аналогичными взяточничеству, напомнил Хаминский. Так, уголовной ответственности подлежит не только мздоимец, но и так называемый даритель, подчеркнул собеседник.
«Следует отметить, что на получателей откатов, равно как и на взяточников, в полной мере распространяются положения ст. 104.1 УК РФ, допускающие конфискацию имущества, полученного незаконным путем», — подытожил юрист.
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