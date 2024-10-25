Юрист назвал виды подарков, которые могут считаться взяткой

«Под следствие можно попасть за получение бутылки коньяка или конверта с 5−10 тысячами рублей. При этом, если размер “подарка” превысит миллион рублей, преступление будет отнесено к категории особо тяжких. За такое деяние виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет и штраф до 90-кратной величины незаконного вознаграждения», — добавил Хаминский.