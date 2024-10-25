Власти анонсировали увеличение детских пособий в 2025 году

«На несовершеннолетнего иждивенца до 17 лет планируется выплачивать от 8,6 тысячи рублей в месяц, ожидаемая выплата будущим мамам составит от 9,66 тысячи рублей ежемесячно. На ребенка до трех лет будет выделяться 17 201 рубль ежемесячно», — уточнил Никита Чаплин.
Парламентарий подчеркнул, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2025 году составит 676 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей, если выплату на первого ребенка не получали. Депутат подчеркнул, что некоторые пособия проиндексируют на 7,3%, другие — увеличат вслед за ростом прожиточного минимума в регионе.
«Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 тысяч рублей с начала 2025 года. В результате повышения минимального размера оплаты труда минимальное пособие по беременности и родам достигнет 103 285 рублей за 140 дней», — рассказал Никита Чаплин.
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