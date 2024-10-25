Власти анонсировали увеличение детских пособий в 2025 году

Парламентарий подчеркнул, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2025 году составит 676 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей, если выплату на первого ребенка не получали. Депутат подчеркнул, что некоторые пособия проиндексируют на 7,3%, другие — увеличат вслед за ростом прожиточного минимума в регионе.