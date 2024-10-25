В Минфине назвали основную причину фрагментации мировой экономики

«Фундаментальная причина фрагментации заключается в том, что западные страны пытаются удержать свое конкурентное преимущество в мировой экономической системе. То есть они уже не представляют собой прежней экономической составляющей, а также в плане численности населения не представляют собой большинства в этом мире. Но они пытаются удержать рычаги, которые получили ранее», — отметил он.