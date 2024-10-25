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В Минфине назвали основную причину фрагментации мировой экономики

Она заключается в попытках Запада удержать свое конкурентное преимущество, заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Основная причина фрагментации мировой экономики и торговли заключается в попытках Запада удержать свое конкурентное преимущество. Об этом заявил ТАСС заместитель министра финансов России Иван Чебесков, находящийся в Вашингтоне для участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Фундаментальная причина фрагментации заключается в том, что западные страны пытаются удержать свое конкурентное преимущество в мировой экономической системе. То есть они уже не представляют собой прежней экономической составляющей, а также в плане численности населения не представляют собой большинства в этом мире. Но они пытаются удержать рычаги, которые получили ранее», — отметил он.