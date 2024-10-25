В Минэк подвели итоги саммита БРИКС в Казани

Решетников также напомнил, что под председательством РФ в этом году был выработан ряд значимых решений. Так, в торговле был запущен неформальный механизм консультаций по вопросам ВТО на уровне делегаций БРИКС, а также была согласована рамочная основа по сотрудничеству в сфере борьбы с изменением климата и устойчивому развитию. Кроме того, участники объединения «сверили часы» по линии особых экономических зон и создали рабочую группу по туризму.