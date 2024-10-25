В Госдуме раскритиковали решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%

«Скорее всего, это замедление станет результатом политики Центрального банка, а не самой инфляции. По моему твердому убеждению, бороться с инфляцией нужно не ростом ключевой ставки, а созданием условий для развития экономики и созданием новых производств. Поэтому ключевую ставку надо однозначно снижать и создавать условия для дальнейшего роста внутреннего потребления и обеспечения экономического роста», — отметил Новичков.