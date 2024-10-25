В Госдуме оценили идею полностью погашать ипотеки семьям с детьми

«Депутат Хованцев не является пионером в этой теме, потому что эта норма давным-давно уже действует в братской Белоруссии, где не законом, а указом президента [Белоруссии Алекандра] Лукашенко, речь идет о возврате в качестве жилищного кредита, у них называется не ипотека, а жилищный кредит, вот мы по образу и подобию проект у себя наша фракция разработала, и я направила от комитета письмо председателю правительства [Михаилу] Мишустину, что он выставил свое отношение к этому законопроекту», — сказала Останина.