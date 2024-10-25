В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики в России

В последние месяцы российская экономика демонстрирует устойчивый рост, который поддерживается активным увеличением кредитования, а также повышением доходов как населения, так и бизнеса. Аналитики отмечают, что значительная роль в укреплении экономического положения страны принадлежит и росту бюджетных расходов. Тем не менее, эксперты предупреждают о наличии отклонений от траектории сбалансированного роста, указывая на сохраняющееся высокое инфляционное давление. Эти факторы свидетельствуют о необходимости внимательного мониторинга макроэкономической ситуации для предотвращения потенциальных рисков, отмечает регулятор.