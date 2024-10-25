В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики в России

«Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов», — отмечают в пресс-службе Банка России.
В последние месяцы российская экономика демонстрирует устойчивый рост, который поддерживается активным увеличением кредитования, а также повышением доходов как населения, так и бизнеса. Аналитики отмечают, что значительная роль в укреплении экономического положения страны принадлежит и росту бюджетных расходов. Тем не менее, эксперты предупреждают о наличии отклонений от траектории сбалансированного роста, указывая на сохраняющееся высокое инфляционное давление. Эти факторы свидетельствуют о необходимости внимательного мониторинга макроэкономической ситуации для предотвращения потенциальных рисков, отмечает регулятор.
«Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда» — сообщили в пресс-службе ЦБ.
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