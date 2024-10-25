«Туркменгаз» назвал причину прекращения поставок туркменского газа в РФ

«30 июня (этого года — прим. ТАСС) в контракте был предусмотрен пересмотр цен на этот период: если стороны соглашаются по цене, то возможно было продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания. Поэтому, по условиям контракта, именно в этот период должна была пересматриваться цена, и если стороны не соглашаются, 30 июня должно быть прекращение контракта. Что, в принципе, мы и сделали», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркмении — 2024» (OGT 2024).