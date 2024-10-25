Ставка тысячеления. Что будет с кредитами, вкладами и инфляцией после решения ЦБ

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Это новый исторический максимум — предыдущий рекорд был в 2022 году, когда в марте регулятор поднял ставку до 20%, чтобы остановить падение рубля и всплеск роста цен.

Так Банк России стремится охладить все еще большое кредитование бизнеса и населения, снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Годовая инфляция, по оценке ЦБ РФ на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0−8,5%. При этом цель регулятора — снижение инфляции до 4%. Ее достижению мешают дополнительные бюджетные расходы, дефицит кадров и растущие зарплаты в ряде отраслей. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

При текущем дефиците рабочей силы, повышенном спросе и недостаточном предложении товаров и услуг, волатильности рубля и сырья закономерно растут инфляционные ожидания, а темп снижения общего уровня цен в экономике недостаточный. Но, по мнению эксперта, ЦБ отреагировал соразмерно вызовам и реалиям.

По мнению Юрия Кравченко, начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», ставки по розничным кредитам в целом уже и так находятся на заградительных уровнях. Не исключено, что дальнейшее ужесточение условий кредитования выльется в повышение требований к заемщикам, то есть, в принципе получить кредит станет сложнее, полагает он.

«Ставки по вкладам продолжат рост. Если сейчас уровень ставки по депозитам 20% предлагали еще не все участники рынка или предлагали с рядом дополнительных условий, то вероятно очень скоро этот уровень станет повсеместным “психологическим” барьером для привлечения вкладчиков», — прогнозирует Юрий Кравченко.

Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений, прогнозирует Михаил Васильев. Учитывая наши ожидания повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п., до 22% в декабре, ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти в ноябре-декабре.

«Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после вероятного повышения ключевой ставки», — отметил он.

Максим Тимошенко также ожидает рост процентов по банковским вкладам. «Возможно смещение продуктового предложения банков с повышенной ставкой в сторону годовых депозитов, а не коротких 3−6 месяцев», — уточнил он.

Ставки по кредитам, по его оценке, также продолжат рост, поскольку дорожает ресурсная база для банков. «Рост ставки скажется на снижении объемов кредитования в банковской системе», — прогнозирует Максим Тимошенко.

По мнению Михаила Зельцера, ставки во вкладах и по ссудам сильно коррелируют с курсом ЦБ, иногда даже опережая ключевую ставку. Поскольку ЦБ взял курс на повышение ставки, то и банковские проценты вырастут. «При этом на фоне принятого решения регулятора быстрого удешевления кредитных ресурсов ждать не приходится, и после скачка примерно на размер изменения ключевой ставки процентные банковские ставки могут начать снижаться лишь во II квартале будущего года», — прогнозирует он.

Повышение ключевой ставки поддерживает рубль, поскольку снижается спрос на валюту для покупки импорта и повышается привлекательность рублевых инструментов, тех же вкладов и фондов денежного рынка, пояснил Михаил Зельцер. Но, как он отметил, рубль сейчас на минимумах с конца октября 2023 года, поскольку давят на него иные факторы — смягчение нормативов репатриации выручки экспортеров и слабая динамика сырьевых цен.

Как полагает эксперт, технически инвалюты перекуплены, и ожидается коррекция юаня, доллара и евро. К концу года курсы могут быть ниже текущих на процент, но в рамках периода есть вариант более значительного их падения — на 3%.

«В моменте доллар еще до начала зимы может временно прогуляться под 95, евро откатить под 103, а юань — поближе к 13», — прогнозирует Михаил Зельцер.

«Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля», — отметил Михаил Васильев.

Но, по его оценке, повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. «Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней — 13,3−13,8 рубля за юань, 95−99 рублей за доллар, 103−107 рублей за евро», — сообщил Михаил Васильев.

Формально высокие процентные ставки поддерживают привлекательность рублевых сбережений и ограничивают спрос на импорт из-за сдерживания потребительского кредитования, что благоприятно для рубля, рассказал Юрий Кравченко. Однако, по его оценке, фактически эти факторы уже давно были заложены и отыграны в курсе рубля.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», ЦБ может сменить цикл к концу II квартала 2025 года. Но рынок не линеен и живет ожиданиями, поэтому траектория финансовых активов и инструментов может отличаться, а покупки относительно дешевых бумаг могут начаться как бы на опережение в предвкушении инвесторами и активными трейдерами будущего монетарного разворота, пояснил Михаил Зельцер.

Падение индекса МосБиржи с майских максимумов в моменте достигло 30%, после заседания 13 сентября был сильный отскок, но рынок акций по-прежнему в солидном минусе с начала года. «Одна из основных причин распродаж бумаг как раз в жесткости ЦБ и росте ставок», — пояснил Михаил Зельцер.

Как он уточнил, сейчас многое уже в цене подешевевших бумаг. Возможно, рынок вскоре начнет закладывать перспективы снижения ключевой ставки в 2025 году, и покупки акций могут появиться уже в этом году. На горизонте 2025 года прогнозная величина индекса МосБиржи составляет 3400 пунктов или на 25% выше текущих уровней, отметил Михаил Зельцер.

По его оценке, ОФЗ давно под сильным давлением, и индекс гособлигаций RGBI уже на минимумах с марта 2022 года, а после решения ЦБ повысить ставку сразу на 200 б.п., видимо, дно RGBI будет достигнуто. Цены облигаций упали, а их доходности взлетели на многолетние максимумы.

Но инвесторы покупать ОФЗ пока не торопятся, но, возможно, вскоре и представится уникальная возможность войти по низким ценам на перспективу монетарного смягчения в будущем.

«По нашим оценкам, от текущих уровней в длинных ОФЗ и до конца следующего года можно заработать до 30% годовых», — сообщил Михаил Зельцер.

По оценке Михаила Васильева, итоги заседания ЦБ окажут негативное влияние на рынок облигаций и рынок акций. Цена облигаций с постоянным купоном продолжит падать в ближайшие месяцы на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.

Как отметил Юрий Кравченко, рынок уже заранее отыгрывал возможное ужесточение процентной политики, однако сегодня ЦБ еще больше усилил жесткость, что непременно отразится на долговом рынке в ближайшие недели, месяцы.

«Если еще недавно снижение индекса гособлигаций RGBI ниже уровня в 100 пунктов рассматривалось как краткосрочные спекулятивные движения на рынке, то в ближайшее время инвесторы могут оказаться в новой реальности, где RGBI надолго обоснуется ниже 100 пунктов», — прогнозирует он.

Михаил Васильев по-прежнему считает, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. «Эти инструменты позволят инвесторам получать 21−24% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку», — отметил Михаил Васильев.

Поскольку сохраняется повышенная неопределенность с инфляцией и ключевой ставкой, то наиболее привлекательной идеей для инвесторов по-прежнему может быть покупка облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном 20,5−21% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 22−24%), рассказал эксперт.

Банк России дал четкий сигнал о возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. ЦБ указал, что средняя ключевая ставка в остаток года составит 21,0−21,3% при прогнозе по инфляции в 8,0−8,5%.

«Это означает, что на конец года ключевая ставка может составить 21−23%», — уточнил Михаил Васильев. Но усилия ЦБ не напрасны — цены замедлили рост, хотя и не так быстро, как планирует регулятор.

«Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и ожидаем замедления инфляции в район 8% к концу этого года и до 5,5% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции», — рассказал экономист.

По его словам, заявление ЦБ о готовности и в декабре повысить ставку говорят о желании регулятора сохранить жесткую риторику, чтобы все поняли о его решимости затормозить инфляцию.

В Совкомбанке ожидают, что Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку еще минимум на 100 б.п., до 22% и в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести ее до 17% к концу 2025 года, если инфляция замедлится до 5,5% к концу 2025 года.