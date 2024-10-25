РЖД купили башню в «Москве-Сити»

1 октября стало известно, что погрузка на сети «Российских железных дорог» в сентябре сократилась до самого низкого уровня с начала 2024 года. По оперативным данным компании, погрузка на сети РЖД в сентябре текущего года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за прошлый месяц уменьшился на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 198,9 млрд тарифных тонно-км. Согласно сообщению, за январь — сентябрь 2024 года погрузка составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем годом ранее. Больше всего железными дорогами было погружено каменного угля — 247,3 млн тонн, кокса — 9 млн тонн, а также нефти и нефтепродуктов — 155,6 млн тонн.