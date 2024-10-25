Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский рынок акций растет в начале торгов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов. Юань слабеет после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Источник: Reuters

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,17%, до 2 723,01 пункта, индекс РТС — также на 0,17%, до 886,71 пункта.

При этом курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 0,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,55 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составил 2 724,48 пункта (+0,22%), индекс РТС находился на уровне 887,19 пункта (+0,22%).

В то же время курс юаня перешел к снижению и находился на отметке в 13,5105 рубля (-3,85 копейки).

Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.