Россияне рассказали, как часто им удавалось вернуть деньги от мошенников

На уловки мошенников попались 7% респондентов, почти каждый четвертый опрошенный не сталкивался с обманом в соцсетях или по телефону.
Две трети тех, кто разговаривал с мошенниками, в дальнейшем не стали обращаться в полицию или банк. При этом 32% опрошенных уведомили финансовую организацию о попытке вывода средств, заявление в правоохранительные органы подал каждый 10-й.
Опрос проводили с 1 по 10 октября. В нем участвовали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.
53% обманутых граждан с помощью полиции смогли вернуть украденные средства. Почти половина жертв мошенников изучила информацию о работе преступников, чтобы предотвратить повторную кражу денег. Почти каждый третий оформил страховку от мошенничества.
В ВТБ отметили, что в абсолютном большинстве (85%) случаев жертвы аферистов отдают средства добровольно.
Мошенники узнают пароли клиентов банка, когда просят их под разными предлогами включить демонстрацию экрана, рассказал старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Либо преступники звонят жертвам, притворяются сотрудниками поликлиник, «Почты России», «Энергосбыта». С помощью отправленного кода они получают доступ к аккаунту гражданина на госуслугах.