Раскрыто, как новый расчет налогов для нефтяников отразится на бюджете РФ

«Раньше была не совсем адекватная система определения цены, от которой считают налоги», — считает эксперт.
Юшков пояснил, что котировки российской нефти Urals меняются, и, в зависимости от них, меняется и размер налогов: нефть подорожала — налог увеличился, и наоборот.
При этом, данные по ценам на «черное золото» из России министерствам поставляют западные компании Platts и Argus. Они рассчитывают котировки по стоимости в портах Роттердама и Аугусты, куда вход танкеров с российской нефтью с 5 декабря 2022 года запрещен.
«Долгое время была критика, почему мы по-прежнему используем стоимость нефти, которую нам говорят гипотетически. Ведь сколько стоит российская нефть, в этих расчетах не учитывают: физически там нетроссийского сырья», — отметил собеседник.
Он добавил, что западные компании отслеживают стоимость нефти в портах РФ (Новороссийске, Усть-Луге, Приморске) и прикидывают, сколько стоила бы доставка в Европу. «И вот, гипотетически, какую-то цену нам назвали», — отметил эксперт.
Такие расчеты не совсем адекватны, поэтому было предложено разработать новый механизм — отслеживать цену нефти в порту отправления. «Насколько я помню, формула такая: мы берем стоимость нефти в порту отправления и прибавляем два доллара на доставку», — сказал Юшков.
По его словам, такие расчеты выгодны скорее бюджету, чем компаниям. Дело в том, что доставка стоит больше, от пяти до семи долларов за баррель. Минфин при этом будет учитывать только два доллара.
«Поэтому для государства это выгоднее, потому что компании меньше денег будет доставаться, условно говоря. А государство с большей цены будет считать налог, а значит — размер налога будет больше, и, соответственно, в бюджет будет поступать больше средств», — пояснил Юшков.
Но в целом, заключил он, это все-таки движение к более справедливому ценообразованию, более справедливому определению размера налогов.
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