Объем поддержанных группой РЭЦ сделок с «БРИКС плюс» составил почти $30 млрд

По итогам девяти месяцев 2024 года объем поддержки сделок со странами «БРИКС плюс» уже на 35% превысил результаты всего прошлого года. Как отмечает РЭЦ, речь идет о страховой и кредитно-гарантийной поддержке экспортных и импортных проектов, программах господдержки, а также о нефинансовых инструментах.