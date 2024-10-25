Объем поддержанных группой РЭЦ сделок с «БРИКС плюс» составил почти $30 млрд

По итогам девяти месяцев 2024 года объем поддержки сделок со странами «БРИКС плюс» уже на 35% превысил результаты всего прошлого года. Как отмечает РЭЦ, речь идет о страховой и кредитно-гарантийной поддержке экспортных и импортных проектов, программах господдержки, а также о нефинансовых инструментах.
«Мы активно развиваем свое присутствие на рынках стран “БРИКС плюс”, понимая, как важно для российского бизнеса иметь качественную и всестороннюю поддержку, особенно при выстраивании прямого взаимодействия с иностранными партнерами и реализации совместных многосторонних проектов», — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении.
Зарубежная сеть РЭЦ охватывает 17 государств, в том числе Китай, Индию, ОАЭ, Иран. В 2024 году РЭЦ также назначил своих представителей, в том числе в Египте, Саудовской Аравии. «В планах — дальнейшее расширение сети представительств в странах Азии, Латинской Америки и Африки», — отмечается в релизе.
Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.