Набиуллина объяснила, почему ей не понравилась купюра БРИКС

Ранее на этой неделе в Казани президенту России Владимиру Путину была подарена символическая банкнота БРИКС. Ее показали главе государства после завершения заседания объединения, которое прошло в расширенном составе. На купюре была изображена символика объединения, флаги входящих в него стран с надписями на всех языках государств-участников этой структуры. Журналисты установили, что в руках президента побывала купюра в 50 БРИКС, которая была выпущена в Киржачской типографии во Владимирской области специально к казанскому саммиту. Владимир Путин сообщил, что показывал эту купюру главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, но ей она не понравилась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что отношение главы Банка России к купюре БРИКС вызвано тем, что она очень ревностно следит за российским рублем.