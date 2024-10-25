Минфин указал на глобальные риски использования замороженных активов РФ

«“Группа 20” должна противостоять геоэкономической фрагментации. Крайне важно поддерживать недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему. Использование финансовых активов России будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы. Доллар США все больше используется как оружие, напоминающее миру о рисках, связанных с транзакциями в американской валюте. Естественно, что развивающееся страны будут искать другие валюты для проведения транзакций и хранения резервов», — отметил замминистра финансов России Иван Чебесков, слова которого приводятся в сообщении.