Минфин РФ назвал госдолг США одним из самых больших рисков для мировой экономики

«Про это никто ничего не говорит, МВФ аккуратно про это написал. Но это же ключевая проблема устойчивого развития! Коллеги предпочитают умалчивать про это», — продолжил Чебесков. «Учитывая в целом политические решения, которые мы видим в последнее время от США, скорее всего, в какой-то момент держатели этого долга, особенно иностранные держатели этого долга, окажутся в каком-то не очень приятном положении», — заявил он.