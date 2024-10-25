Минфин РФ назвал госдолг США одним из самых больших рисков для мировой экономики

«Сегодня мы подняли вопрос растущего по экспоненте государственного долга США. На “двадцатке” (встрече глав и представителей минфинов и центробанков Группы двадцати 24 октября в Вашингтоне — прим. ТАСС) никто, кроме России, про это не сказал ни слова», — сообщил замглавы Минфина РФ, заметив, что «долг, который уже составляет около $36 трлн, реально растет по экспоненте». «Чуть ли не по триллиону в месяц прибавляется. Это же безумие», — подчеркнул он.
«Про это никто ничего не говорит, МВФ аккуратно про это написал. Но это же ключевая проблема устойчивого развития! Коллеги предпочитают умалчивать про это», — продолжил Чебесков. «Учитывая в целом политические решения, которые мы видим в последнее время от США, скорее всего, в какой-то момент держатели этого долга, особенно иностранные держатели этого долга, окажутся в каком-то не очень приятном положении», — заявил он.
«Если вы поставите себя на место министра финансов США, то в какой-то обозримой перспективе у него будет выбор: платить по купонам, по своим облигациям, в Китай, например, или обеспечивать социальными пособиями или социальными выплатами своих граждан. Представьте, какой выбор он сделает. А в какой-то момент им придется делать такой выбор», — отметил Чебесков.
«Когда смотришь на траекторию, на данную проблему, — это страшно. Наверное, мой ключевой тезис заключается в том, что речь идет об одном из самых существенных рисков для мировой экономики, и эта тема не обсуждается», — заключил он.
29 июля Минфин США объявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн (122% ВВП). Согласно оценке управления, средний годовой рост ВВП в 2029—2034 годах будет составлять 1,8%.