«Мегамаркет» оштрафовали на 200 тыс. рублей за СМС-рекламу

В региональном управлении добавили, что компания распространяла среди клиентов недостоверную СМС-рекламу о проводимых акциях. Так, в тексте сообщалось о скидке на любые покупки и не уточнялось, что есть исключения для некоторых категорий товаров. Такие сообщения с промокодами были разосланы более 800 тыс. раз.