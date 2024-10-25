«Мегамаркет» оштрафовали на 200 тыс. рублей за СМС-рекламу

ВОЛГОГРАД, 25 октября. /ТАСС/. УФАС по Волгоградской области оштрафовало на 200 тыс. рублей маркетплейс «Мегамаркет» за распространение среди клиентов недостоверной СМС-рекламы о проводимых акциях, сообщили журналистам в пресс-службе управления.
«Должностное лицо волгоградского УФАС России вынесло в отношении ООО “Маркетплейс” (маркетплейс “Мегамаркет”) постановление о наложении штрафа в размере 200 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.
В региональном управлении добавили, что компания распространяла среди клиентов недостоверную СМС-рекламу о проводимых акциях. Так, в тексте сообщалось о скидке на любые покупки и не уточнялось, что есть исключения для некоторых категорий товаров. Такие сообщения с промокодами были разосланы более 800 тыс. раз.