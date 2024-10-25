«Медвежий угол». Что будет с рынком акций на следующей неделе

На следующей неделе продолжится период операционной и финансовой отчетности, и состоятся два важных для рынка совета директоров у компаний Хэдхантер и Газпром. У Хэдхантера в повестке дня стоит вопрос о спецдивидендах, а у Газпрома — вопросы об инвестициях и бюджете на 2024 г. Инвесторы полагают, что компания может скорректировать инвестпрограмму и бюджет, что, вероятно, отразится на отношении участников рынка к бумаге.