«Медвежий угол». Что будет с рынком акций на следующей неделе

Курс рубля по отношению к доллару на форексе двигался в коридоре 95,5−97,2, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 96,8.
В пятницу после объявления ЦБ решения по повышению ключевой ставки до 21%, рынок ускорил падение и пробил уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Внешние условия по-прежнему нейтральны, цены на нефть торговались в диапазоне $74-$76 за баррель BRENT.
Американский доллар показал рекордный рост на этой неделе, индекс DXY выходил на уровень 104,096 в среду, после чего начал корректироваться, оказывая поддержку товарному рынку и рынку драгметаллов. Котировки золота достигали рекорда в $2720 за унцию, практически одновременно с пиком по доллару, что довольно нетипично.
Такая динамика объясняется, что покупка со стороны банков Китая и Индии сохраняется на высоком уровне. Есть основания полагать, что такая покупка может продолжиться еще какое-то время, и выходить из позиций в золоте еще преждевременно, что косвенно подтверждают данные о росте притока денег в золотые ETF.
Нефтяная компания ЛУОКОЙЛ объявила дивиденды за 9 месяцев 2024 в размере 514 рублей на акцию, что несколько ниже консенсуса, который предполагал выплату чуть более 530 ₽ Акции компании не смогли поддержать рынок и ускорили падение на общем негативном фоне после 16 часов в пятницу.
На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций на уровнях в диапазоне 2600−2750 по индексу МосБиржи.
На следующей неделе продолжится период операционной и финансовой отчетности, и состоятся два важных для рынка совета директоров у компаний Хэдхантер и Газпром. У Хэдхантера в повестке дня стоит вопрос о спецдивидендах, а у Газпрома — вопросы об инвестициях и бюджете на 2024 г. Инвесторы полагают, что компания может скорректировать инвестпрограмму и бюджет, что, вероятно, отразится на отношении участников рынка к бумаге.
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