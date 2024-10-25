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Коллекторы назвали объем просроченной ипотеки в России

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Объем просроченных ипотечных кредитов в России по результатам 2024 года может превысить 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства «Долговой консультант».

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация неплатежей в ипотеке ухудшается все очевиднее. Доля неплатежей в портфеле выросла с 0,35% в начале года до 0,41% (на 1 сентября — ред), двузначные ипотечные ставки не позволяют должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность», — указывается в нем.

В сообщении подчеркивается, что объем просроченной ипотеки вырос за восемь месяцев 2024 года на 28%, превысив на 1 сентября 78,1 миллиарда рублей. Больше всего долгов приходится на жителей Москвы (16% или 12,6 миллиарда рублей), Московской области (11% или 8,7 миллиарда рублей) и Краснодарского края (6% или 5 миллиардов рублей).

«В статистике за осень 2024-го ситуация ухудшится еще заметнее, так как проблемный портфель начнет активнее пополняться неплатежами после отмены льготных ипотечных программ и повышения ключевой ставки в июле и сентябре 2024 года», — указывается в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что у должников иссякли дополнительные ресурсы, а потенциальный покупатель проблемного жилья «в буквальном смысле исчез».