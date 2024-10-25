Коллекторы назвали объем просроченной ипотеки в России

В сообщении подчеркивается, что объем просроченной ипотеки вырос за восемь месяцев 2024 года на 28%, превысив на 1 сентября 78,1 миллиарда рублей. Больше всего долгов приходится на жителей Москвы (16% или 12,6 миллиарда рублей), Московской области (11% или 8,7 миллиарда рублей) и Краснодарского края (6% или 5 миллиардов рублей).