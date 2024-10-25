Годовая инфляция в России снизится в 2025 году

«В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне
Инфляционные ожидания значимо выросли, добавляет регулятор. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. Краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции.
На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли, заключает ЦБ РФ.
Ранее регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых.
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