ФАС признала «Аксельфарму» нарушившей конкуренцию

«Организации предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 млн рублей», — рассказали в ФАС.
По данным службы, фармацевтическая компания ввела в оборот дженерик противоопухолевого лекарственного препарата «Акситиниб», оригинал которого защищен патентом до июня 2025 года. Обладатель патента («Агурон фармасьютикалз элэлси») и импортер (ООО «Пфайзер инновации») обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.
Служба отмечает, что выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат является недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата, но и в отношении других фармкомпаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.
«ФАС России уделяет пристальное внимание вопросам соблюдения интеллектуальных прав. Служба напоминает, что за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ответственность», — сказали в службе.
Как пояснила руководитель антимонопольной практики юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова, когда лекарство невозможно заменить, а патентообладатель не может или отказывается покрыть потребность российских граждан в этом препарате, правительство России может выдать российским производителям дженериков право на использование патента.
«Также наши фармкомпании могут оспорить в суде патенты, выданные производителям оригинальных препаратов», — указала она.