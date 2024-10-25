Эксперт: плата за капремонт в России может вырасти на 30−50%

По словам Генцлер, дифференцированная плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем технических средств, таких как лифт. Она отметила, что нынешние платежи не могут покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ, что ведет к накоплению долгов перед операторами. Кроме того, средств для обновления лифтового фонда также не хватает.