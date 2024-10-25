Эксперт: плата за капремонт в России может вырасти на 30−50%

Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении издания, Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие в том числе переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах. На него будет влиять наличие лифта.
По словам Генцлер, дифференцированная плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем технических средств, таких как лифт. Она отметила, что нынешние платежи не могут покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ, что ведет к накоплению долгов перед операторами. Кроме того, средств для обновления лифтового фонда также не хватает.
С введением нового подхода платежи должны вырасти в тех регионах, где самые низкие взносы, но, как отметила Генцлер, экономически обоснованного уровня платы сейчас достигла только Москва — почти 26 рублей с квадратного метра.
«Платежи могут повыситься. При этом, несмотря на разрыв между регионами и Москвой, не произойдет такого, чтобы они в три раза выросли. Они могут постепенно, хотя и заметно, повышаться, например, на 30−50%», — заключила она.