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Эксперт: плата за капремонт в России может вырасти на 30−50%

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Введение дифференцированного подхода к расчету платы за капитальный ремонт многоквартирных домов может привести к ее росту на 30−50%, рассказала РИА Недвижимость директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Источник: Freepik

Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении издания, Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие в том числе переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах. На него будет влиять наличие лифта.

По словам Генцлер, дифференцированная плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем технических средств, таких как лифт. Она отметила, что нынешние платежи не могут покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ, что ведет к накоплению долгов перед операторами. Кроме того, средств для обновления лифтового фонда также не хватает.

С введением нового подхода платежи должны вырасти в тех регионах, где самые низкие взносы, но, как отметила Генцлер, экономически обоснованного уровня платы сейчас достигла только Москва — почти 26 рублей с квадратного метра.

«Платежи могут повыситься. При этом, несмотря на разрыв между регионами и Москвой, не произойдет такого, чтобы они в три раза выросли. Они могут постепенно, хотя и заметно, повышаться, например, на 30−50%», — заключила она.