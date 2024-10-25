Что важно знать при выборе земли для строительства дома

Генеральный план поселения. Перед покупкой земельного участка изучите генеральный план поселения, правила землепользования и застройки территории. Из них вы узнаете, не начнется ли в ближайшее время рядом с участком строительство многоэтажек, предприятий или трасс. Найти эти документы можно на сайте местной администрации.