Чистая прибыль Mercedes в III квартале упала на 54%

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские автопроизводители рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в глобальной гонке за будущее автомобилестроения из-за отставания в производстве электромобилей. Директор компании CAR, занимающейся исследованиями в области автомобилестроения, Фердинанд Дуденхеффер выразил мнение, что европейские автопроизводители «проигрывают в конкуренции по цене в Европе все быстрее», тогда как Китай «продолжает наращивать свои преимущества в сфере электромобилей».