Чистая прибыль Mercedes в III квартале упала на 54%

Ее чистая прибыль по итогам квартала составила 1,7 млрд евро, что на 54% меньше, чем в третьем квартале 2023 года (3,7 млрд евро). Совокупная чистая прибыль за девять месяцев сократилась на 31%, с 11,3 млрд евро до 7,8 млрд евро.
В третьем квартале также на 64% сократилась операционная прибыль от продаж легковых автомобилей, с 3,31 млрд евро до 1,19 млрд евро. Рентабельность продаж уменьшилась с 12,2% до 4,7%.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские автопроизводители рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в глобальной гонке за будущее автомобилестроения из-за отставания в производстве электромобилей. Директор компании CAR, занимающейся исследованиями в области автомобилестроения, Фердинанд Дуденхеффер выразил мнение, что европейские автопроизводители «проигрывают в конкуренции по цене в Европе все быстрее», тогда как Китай «продолжает наращивать свои преимущества в сфере электромобилей».