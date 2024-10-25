ЦБ предупредил о возможном повышении ключевой ставки

Как сообщает Банк России в своем пресс-релизе, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться.
«С середины сентября повысились ставки денежного и долгового рынка, кредитные и депозитные ставки. Кривая доходности ОФЗ сдвинулась вверх на всех сроках. Однако рост инфляционных ожиданий сдерживает ужесточение денежно-кредитных условий в реальном выражении», — говорится в сообщении.
Россияне стали активнее откладывать свободные средства благодаря высоким рыночным ставкам по вкладам. «Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования», — отмечает регулятор.
Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Это приводит к тому, что общий кредит экономике продолжает расти высокими темпами.
«Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту», — отмечается в релизе.
По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 октября 2024 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.
«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — добавляет пресс-служба Центробака.
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