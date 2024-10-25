ЦБ предупредил о возможном повышении ключевой ставки

«С середины сентября повысились ставки денежного и долгового рынка, кредитные и депозитные ставки. Кривая доходности ОФЗ сдвинулась вверх на всех сроках. Однако рост инфляционных ожиданий сдерживает ужесточение денежно-кредитных условий в реальном выражении», — говорится в сообщении.