Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ предупредил о возможном повышении ключевой ставки

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, отмечается в сообщении пресс-службы регулятора по итогам заседания совдира в пятницу, 25 октября.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Банк России в своем пресс-релизе, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться.

«С середины сентября повысились ставки денежного и долгового рынка, кредитные и депозитные ставки. Кривая доходности ОФЗ сдвинулась вверх на всех сроках. Однако рост инфляционных ожиданий сдерживает ужесточение денежно-кредитных условий в реальном выражении», — говорится в сообщении.

Россияне стали активнее откладывать свободные средства благодаря высоким рыночным ставкам по вкладам. «Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования», — отмечает регулятор.

Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Это приводит к тому, что общий кредит экономике продолжает расти высокими темпами.

«Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту», — отмечается в релизе.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 октября 2024 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — добавляет пресс-служба Центробака.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»