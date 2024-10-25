ЦБ РФ рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в I половине 2026 года

Ранее ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8−8,5% с 6,5−7% в июльском прогнозе. ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5−5% в 2025 году, до 4% — в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Набиуллина в ходе выступления отметила, что повышение прогноза по инфляции на 2024 год не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы еще выше.