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ЦБ РФ рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в I половине 2026 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк России рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы считаем, мы по концу года все-таки даем, текущий рост цен будет вблизи 4%. Но по году мы достигнем таргета [в 4%] в первой половине 2026 года», — сказала она.

Ранее ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8−8,5% с 6,5−7% в июльском прогнозе. ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5−5% в 2025 году, до 4% — в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Набиуллина в ходе выступления отметила, что повышение прогноза по инфляции на 2024 год не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы еще выше.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8−8,5%. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе.