Аналитики подсчитали долю россиян, которые не хотят иметь собственное жилье

Выяснилось, что арендное жилье стало для многих вторым домом: россияне редко его меняют. Лишь 4% снимающих квартиру переезжают чаще, чем раз в два года. С регулярностью раз в 2−5 лет меняют жилье 34%, а 30% переезжают реже одного раза в пять лет. При этом 32% продолжают жить в своей первой арендованной квартире.