Аналитики подсчитали долю россиян, которые не хотят иметь собственное жилье

По данным «Альфа-страхования», собственное жилье больше не является приоритетом для значительной части россиян. Опрос, в котором приняли участие более 1,2 тысячи человек, продемонстрировал, что только 65% респондентов считают владение жильем важным. При этом 15% отметили, что собственное жилье желательно, но не обязательно, а 20% и вовсе не видят в нём необходимости.
Лишь 16% опрошенных живут в арендованных квартирах, в то время как 17% имеют непогашенные ипотечные кредиты. Среди ипотечных заемщиков 52% тратят на погашение кредита от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Аналогичные затраты на аренду имеют 31% снимающих жилье.
От 100 до 200 тысяч рублей на жилье тратят 25% ипотечников и 28% арендаторов. Более 200 тысяч рублей ежемесячно на аренду уходит у 10% арендующих, а 13% ипотечных заемщиков платят свыше 300 тысяч рублей в месяц.
Тех, кто ипотеку не взял, от кредита отпугивают возможные трудности с погашением в случае потери работы, о чём заявили 52% опрошенных. Высокие траты могут ухудшить качество жизни, считают 17% респондентов.
Выяснилось, что арендное жилье стало для многих вторым домом: россияне редко его меняют. Лишь 4% снимающих квартиру переезжают чаще, чем раз в два года. С регулярностью раз в 2−5 лет меняют жилье 34%, а 30% переезжают реже одного раза в пять лет. При этом 32% продолжают жить в своей первой арендованной квартире.
Снижение интереса к собственному жилью происходит на фоне роста ипотечных ставок, которые за последнюю неделю увеличились на 3 процентных пункта. Сейчас ставки варьируются от 19,9% до 28,5%, что также может влиять на решения россиян в области недвижимости.
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