Аналитик рассказал о пользе нового банка БРИКС

«Я думаю, это будет что-то похожее, только для национальных банков, может быть и для крупных компаний, “Газпрома”, например. Использование в плане Ирана, Эмиратов. Ну и возможно какие-то инфраструктурные проекты, но это прежде всего транспорт в интересах Китая и его экспорта. Может быть где-то финансирование проектов в Азербайджане по транзитной торговле, что-то такое», — подвел итоги эксперт.