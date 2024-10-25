Аналитик рассказал о пользе нового банка БРИКС

«Главное преимущество — расчеты независимые от доллара. Теоретически, банк может попасть под санкции, но вряд ли это принципиально что-то меняет», — уточнил Александр Разуваев.
По словам экономиста, если исходить из заявлений, озвученных на казанском форуме, Новый банк займется проведением внтрениих расчетов БРИКС, которые будут производиться без участия доллара — возможно, в том числе, и с использованием криптовалют.
Александр Разуваев уточнил, три десятилетия назад почти все расчеты по стране проводились через корреспондентскую сеть Банка России. Эта система, возможно, была не самой быстрой, но денежные переводы всегда доходили до адресата без потерь.
«Я думаю, это будет что-то похожее, только для национальных банков, может быть и для крупных компаний, “Газпрома”, например. Использование в плане Ирана, Эмиратов. Ну и возможно какие-то инфраструктурные проекты, но это прежде всего транспорт в интересах Китая и его экспорта. Может быть где-то финансирование проектов в Азербайджане по транзитной торговле, что-то такое», — подвел итоги эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».