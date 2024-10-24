Закупки VPN органами власти выросли на 683%

Услуги по этим контрактам будут предоставляться в 2024—2026 годах. Поставщиками стали «Акадо телеком» (принадлежит «ЭР-Телекому»), «Ситроникс» и «Ростелеком». В 2023 году двумя крупнейшими заказчиками стали Социальный фонд и ФТС с общей суммой наибольших заключенных контрактов на подключение VPN в 1,6 млрд руб. Во всех этих закупках победил «Ростелеком». В ДИТ Москвы, «Ситрониксе» не ответили на запрос «Ъ», в «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. «В последние пару лет мы наблюдаем значительный рост потребителей услуги, а также фиксируем кратный рост передачи данных по защищенным каналам VPN», — говорит вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.