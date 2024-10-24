Закупки VPN органами власти выросли на 683%

Закупки госорганами подключений VPN по 44-ФЗ за девять месяцев 2024 года составили 14,1 млрд руб., увеличившись на 683% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали в сервисе «Контур. Закупки» по запросу «Ъ». Количество тендеров выросло на 20%, до 490. В сравнении с девятью месяцами 2022 года количество таких закупок сократилось на 4%, а суммарные затраты увеличились на 386%.
Госкомпании (действующие на основании 223-ФЗ) за девять месяцев 2024 года нарастили объем трат на VPN на 122%, до 311 млн руб., а количество закупок — на 33%, до 56.
В 2024 году часть закупаемых услуг пришлась на покупку сервисов SD-WAN (может шифровать трафик и управлять маршрутизацией данных), говорит эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик. Публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет. «Такие закупки могут проходить через закрытые процедуры, например, для служб, которые занимаются государственной и гражданской безопасностью», — объясняет он.
Услуги по этим контрактам будут предоставляться в 2024—2026 годах. Поставщиками стали «Акадо телеком» (принадлежит «ЭР-Телекому»), «Ситроникс» и «Ростелеком». В 2023 году двумя крупнейшими заказчиками стали Социальный фонд и ФТС с общей суммой наибольших заключенных контрактов на подключение VPN в 1,6 млрд руб. Во всех этих закупках победил «Ростелеком». В ДИТ Москвы, «Ситрониксе» не ответили на запрос «Ъ», в «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. «В последние пару лет мы наблюдаем значительный рост потребителей услуги, а также фиксируем кратный рост передачи данных по защищенным каналам VPN», — говорит вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.
«Крупный бизнес и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры», — продолжает Волков. Он связывает рост спроса на такие услуги с кратным увеличением количества DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценной информации в последние два года.
Увеличение спроса на подключение VPN подтверждают и в «МегаФоне»: «Среди государственных заказчиков мы видим сверхвысокий рост».
«С одной стороны, VPN как услуга позволяет обеспечить соответствие требованиям законодательства РФ по информационной безопасности, а с другой — снизить затраты на закупку, внедрение и эксплуатацию соответствующих технических средств», — говорит директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «КриптоПро» Павел Луцик.
Кроме того, госкомпании и госорганы могут использовать технологию VPN для обеспечения безопасности своей внутренней сети, а шифрование трафика защищает данные от перехвата злоумышленниками, объясняет ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. Например, для безопасного доступа к медицинским данным, взаимодействия филиалов банков и работы сотрудников министерств с удаленными системами, добавляет директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. «С учетом текущих обстоятельств потребность в таких сервисах едва ли будет уменьшаться», — считает заместитель директора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин.