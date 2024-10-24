Якушев: в бюджете на 2025−2027 годы сохранены все социальные обязательства

«Нужно отметить, что с августа на наших партийных площадках, мы сформулировали требования к основному финансовому документу. Естественно, в нем должны быть отражены направления народной программы [партии], документом, с которым мы шли на выборы в 2021 году. Естественно, это сохранение всех социальных обязательств — финансирование национальной обороны, вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, а также с технологическим суверенитетом. В процессе обсуждения с правительством и фракцией в Госдуме мы приняли активное участие в формировании документа и сегодня видим, что все эти направления нашли свое отражение», — заявил Якушев.