Волна подъема: Путин раскрыл, кто встанет у руля глобальной экономики

Российский лидер также затронул ключевые проблемы международной повестки, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ. России хотят нанести стратегическое поражение, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает её историю. Также, подчеркнул президент, обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, а мир в регионе можно обеспечить путем исправления исторической несправедливости по отношению к Палестине.