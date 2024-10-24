Волна подъема: Путин раскрыл, кто встанет у руля глобальной экономики

«Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международный транспортных коридоров», — сказал президент России.
Так, он отметил важность создания собственной инвестиционной платформы, которая поможет увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложение средств в большие инфраструктурные и технологические проекты.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира.
«Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира. Мира, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, уважаться их право на суверенное развитие, их самобытность, признаваться абсолютная ценность всех без исключения культур, традиций и религий», — сказал он.
Помимо этого, все заинтересованные государства приглашаются к сотрудничеству по международному транспортному коридору «Север — Юг» и Северному морскому пути, добавил президент.
Российский лидер также затронул ключевые проблемы международной повестки, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ. России хотят нанести стратегическое поражение, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает её историю. Также, подчеркнул президент, обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, а мир в регионе можно обеспечить путем исправления исторической несправедливости по отношению к Палестине.
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