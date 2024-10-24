В «Союзмолоке» назвали причины роста цен на сливочное масло на 70%

Отмечается, что за 2023 год спрос на масло вырос на 7%, а только за первые семь месяцев 2024 года — еще на 2%. Другим фактором специфически сильного роста цен именно на сливочное масло названа его молокоемкость — 20−30 литров молока на 1 кг продукта — и рост производства сливок, ведущий к сокращению объема оставшегося на создание сливочного масла молока.