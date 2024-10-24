В Совете Федерации рассказали, почему не нужно возвращать льготную ипотеку

«Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры (стало тяжелее приобретать квартиры даже по льготной ставке), обременительные расходы для госбюджета (за огромные компенсации банкам по льготной ипотеке граждане расплачиваются налогами). В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами. Еще одной причиной “нерентабельности” массовой льготной ипотеки является снижение эффекта проводимой ЦБ РФ монетарной политики. Дело в том, что эта программа ослабляет нужное полезное воздействие ключевой ставки на положительную динамику розничного кредитования», — пояснила сенатор.