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В МВФ заявили о необходимости деталей, чтобы оценить платежную систему БРИКС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Международному валютному фонду (МВФ) необходимо больше деталей, чтобы составить мнение о независимой платежной системе БРИКС, вопрос о создании которой прорабатывают страны — участницы объединения. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне.

Источник: РИА "Новости"

«Идея создания платежной системы группы стран не нова. Нам нужно увидеть больше деталей — в чем заключается эта идея, как она может быть воплощена в реальность, и тогда мы сможем ее оценить», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующий пункт в декларации саммита БРИКС в Казани. «В более широком смысле я признаю, что у нас есть разные члены, которые образуют разные группы, но все они поддерживают МВФ», — добавила директор-распорядитель финансового учреждения.

В Казанской декларации XVI саммита БРИКС его участники призвали к укреплению корреспондентских банковских сетей внутри объединения и обеспечению расчетов в национальных валютах друг друга. Стороны также поддержали совершенствование механизма пула условных валютных резервов объединения путем обеспечения возможности использования альтернативных, отвечающих необходимым критериям валют.