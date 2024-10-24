В МВФ заявили о необходимости деталей, чтобы оценить платежную систему БРИКС

«Идея создания платежной системы группы стран не нова. Нам нужно увидеть больше деталей — в чем заключается эта идея, как она может быть воплощена в реальность, и тогда мы сможем ее оценить», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующий пункт в декларации саммита БРИКС в Казани. «В более широком смысле я признаю, что у нас есть разные члены, которые образуют разные группы, но все они поддерживают МВФ», — добавила директор-распорядитель финансового учреждения.