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В Монголии увеличат запасы нефтепродуктов, 99% которых поступает из РФ

УЛАН-БАТОР, 24 октября. /ТАСС/. Резервные объемы нефтепродуктов, 99% которых ввозится в Монголию из России, увеличатся в 2025 году до 179,8 тыс. тонн в месяц по сравнению с 146,5 тыс. в 2024 году. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Цэвэгдоржийн Туваан во время отчета в парламенте о запасах нефтепродуктов в рамках подготовки к зиме.

Источник: Reuters

«Утвержден проект постановления правительства об увеличении объема резервов нефтепродуктов в 2025 году до 179,8 тыс. тонн в месяц. В текущем году их запасы были установлены на уровне 146,5 тыс. Ежемесячное потребление нефтепродуктов увеличилось на 19% по сравнению с 2023 годом», — сказал министр.

Ранее он сообщил на правительственном брифинге о том, что поставки в Монголию из РФ дизельного топлива и бензина будут стабильными благодаря переговорам во время визита президента России Владимира Путина в страну. Он заверил, что РФ всегда готова помочь стране с поставками топлива.

Глава российского государства подчеркнул, что Россия «давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами», напомнив, что в 2023 году именно РФ поставила на монгольский рынок свыше 90% бензина и дизеля. Сейчас РФ обеспечивает почти 99% импортных поставок бензина Монголии.

Авиакеросин из России

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума сообщил, что российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8−1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.