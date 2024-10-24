В Монголии увеличат запасы нефтепродуктов, 99% которых поступает из РФ

УЛАН-БАТОР, 24 октября. /ТАСС/. Резервные объемы нефтепродуктов, 99% которых ввозится в Монголию из России, увеличатся в 2025 году до 179,8 тыс. тонн в месяц по сравнению с 146,5 тыс. в 2024 году. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Цэвэгдоржийн Туваан во время отчета в парламенте о запасах нефтепродуктов в рамках подготовки к зиме.