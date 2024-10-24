В Монголии увеличат запасы нефтепродуктов, 99% которых поступает из РФ

«Утвержден проект постановления правительства об увеличении объема резервов нефтепродуктов в 2025 году до 179,8 тыс. тонн в месяц. В текущем году их запасы были установлены на уровне 146,5 тыс. Ежемесячное потребление нефтепродуктов увеличилось на 19% по сравнению с 2023 годом», — сказал министр.
Ранее он сообщил на правительственном брифинге о том, что поставки в Монголию из РФ дизельного топлива и бензина будут стабильными благодаря переговорам во время визита президента России Владимира Путина в страну. Он заверил, что РФ всегда готова помочь стране с поставками топлива.
Глава российского государства подчеркнул, что Россия «давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами», напомнив, что в 2023 году именно РФ поставила на монгольский рынок свыше 90% бензина и дизеля. Сейчас РФ обеспечивает почти 99% импортных поставок бензина Монголии.
Авиакеросин из России
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума сообщил, что российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8−1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.