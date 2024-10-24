В «Ашане» опровергли сообщения о подготовке к продаже российских активов

Отмечалось, что компания Galaxy Mulliez, которой принадлежит российская «Ашан Групп», находится на финальной стадии переговоров с местным ритейлером о продаже своей дочерней компании в России. Подписание соглашения должно произойти в ближайшие недели.
Для совершения сделки компания-владелец Galaxy Mulliez должна будет пройти проверку со стороны российской правительственной комиссии по выдаче разрешения на продажу иностранных активов «Ашан». Французская сторона ожидает, что комиссия может способствовать снижению цены в пользу российского покупателя, говорилось в материалах Lettre.
РИА Новости позднее запросили комментарии в российском «Ашане». Компания опровергла информацию об уходе бренда, назвав информацию слухами.
На российские магазины группы «Ашан» приходится 10% выручки Auchan Group, или более 3 миллиардов евро.
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