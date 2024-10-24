Турэксперт объяснил, как будет работать налог на заграничные туры

Эта система никак не связана с налогами, предложение истолковали неверно, заверил эксперт. Просто туристы будут создавать фонд для своей же безопасности. Компании иногда сталкиваются с тем, что выкупленный номерной фонд остается без спроса, поэтому страховой сбор необходим, считает специалист. Он стал бы заменой отчислениям в размере 1,4% — которые, к слову, включаются в стоимость путевок.