Турэксперт объяснил, как будет работать налог на заграничные туры

Российские туроператоры сегодня вносят деньги в фонды на случай банкротства — это примерно 1,4% с каждой путевки или 1,4 тыс. рублей со 100 тыс. рублей. Крупные компании вносят туда по миллиарду, но проблема в том, что по закону представители турфирм не могут распоряжаться накопившейся суммой.
Сегодня же речь идет о создании госфонда, который будут пополнять сами туристы.
«Вместо того, чтобы бесконечно пополнять этот фонд, воспользоваться которым мы не можем, просто устроить некий государственный фонд для тех же целей, в который примерно 100−150 рублей каждый турист перечислял бы со своей путевки», — пояснил Арутюнов.
Эта система никак не связана с налогами, предложение истолковали неверно, заверил эксперт. Просто туристы будут создавать фонд для своей же безопасности. Компании иногда сталкиваются с тем, что выкупленный номерной фонд остается без спроса, поэтому страховой сбор необходим, считает специалист. Он стал бы заменой отчислениям в размере 1,4% — которые, к слову, включаются в стоимость путевок.
Напомним, с предложением ввести единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта выступил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, в этом случае гарантии перед туристами на себя возьмет государство, а дивиденды от уплаченных денег пойдут на развитие внутреннего туризма.