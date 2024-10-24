Трендовый десерт обогнал цветы по популярности в России

«Дубайский шоколад ищут в сети почти в полтора раза чаще, чем цветы. С соседями по кондитерской категории похожая ситуация: на два поисковых запроса о покупке дубайского шоколада приходится один о покупке бенто-торта и полтора о покупке клубники в шоколаде. При этом в категории “шоколад ручной работы” 66 процентов покупок — это дубайский десерт», — выяснили исследователи.